إسرائيل تستعد لتصعيد مع إيران.. ورئيس الأركان إلى واشنطن

أفاد تقرير إسرائيلي صدر بعد استهداف سفينة "سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران.

وذكر التقرير، الذي نشرته هيئة البث الرسمية "كان 11"، أن "التقديرات تشير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال ردّ وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية".

وإلى ذلك، توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للقاء نظيره الأميركي لبحث الملف الإيراني ومخاوف إسرائيل الأمنية من إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

هذا وتتواصل التحذيرات الإسرائيلية من العودة الأميركية للاتفاق النووي الإيراني، وفي هذا الإطار يتوجه يوسي كوهين، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، على رأس وفد رسمي إلى الولايات المتحدة، في الأيام المقبلة، لتقديم أدلة للمسؤولين الأميركيين عن إخفاء إيران للمعلومات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وعلمت "العربية" أن كوهين سيحمل ملفاً استخباراتيا يتعلق بنشاط إيران العسكري في المنطقة إلى جانب مستجدات تتعلق بمشروعها النووي العسكري.

أجندة رئيس "الموساد" في أميركا تشمل وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ووقف إنتاج أجهزة طرد متطورة وحديثة، وفتح جميع المنشآت بدون استثناء أمام وكالة الطاقة الذرية.

ومن المتوقع أيضاً مناقشة النشاط الإيراني في سوريا والعراق واليمن، ووقف استهداف إيران المصالح الإسرائيلية حول العالم، وكذلك محاصرة مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية.