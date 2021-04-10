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إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لجيبوتي

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 إسماعيل عمر جيلة

إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لجيبوتي

 إسماعيل عمر جيلة فاز بانتخابات جيبوتي بنسبة 98.58%

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العربية.نت، وكالات

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أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لدولة جيبوتي، بعد انتهاء مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.

وأفاد مراسل العربية بأن إسماعيل عمر جيلة فاز بانتخابات جيبوتي بنسبة 98.58%.

واستقبلت مراكز الاقتراع أمس الجمعة، الناخبين في جيبوتي؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيلي بولاية خامسة يمدد بها حكمه المستمر منذ 21 عامًا.

ويبلغ جيلي من العمر 73 عامًا وهو واحد من رؤساء أفريقيا أصحاب الفترات الطويلة في الحكم، وتم اختياره رئيسًا للبلاد خلفًا لعمه حسن جوليد ابتيدون، الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.

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