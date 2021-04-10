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زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

زلزال
تعبيرية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

وقع الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية

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جاكرتا – فرانس برس

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية السبت على ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء من دون إصدار إنذار باحتمال حصول تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية.

ولم تتوافر أي معلومات فورية عن وقوع ضحايا لكن الزلزال أصاب مدينة مالانغ التي تعد ملايين السكان.

وقالت إيدا ماغفيروه وهي من سكان المدينة لوكالة فرانس برس "كانت الهزة قوية واستمرت طويلا. اهتز كل شيء".

وغالبا ما تشهد إدونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

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في العام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7,5 درجات على مقياس ريشتر في بالو على جزيرة سولايسي إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

في 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في التاريخ.

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