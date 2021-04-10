مصادر العربية: السلطات السودانية تسلم 55 أسيراً إثيوبياً لبلادهم الاثنين المقبل

أفادت مصادر "العربية"، السبت، بأن السلطات السودانية ستُسلم 55 أسيراً إثيوبياً لبلادهم، الاثنين المُقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الأسرى يتبعون للجيش الفدرالي الإثيوبي وميليشيا الأمهرة، وقد اعتقلهم الجيش خلال الاشتباكات الماضية.

وأضافت أن الخطوة تعد إبداء حسن نوايا من الجيش وتأكيد احترام السودان للقانون الدولي وعدم تنازله عن شبرٍ من أراضيه.

وكان قائد اللواء الخامس للقوات المسلّحة السودانية بأم براكيت، وليد أحمد السجان، أعلن أمس الجمعة عن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا. وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق "المحررة" في الفشقة.

وطالب الجهات التنفيذية في الدولة بأن تولي اهتمامها بالمنطقة وتنميتها لاستقرار المواطنين السودانيين.

وشدد على أن أي محاولة من الجانب الإثيوبي للتوغل في الأراضي السودانية ستجد الرد الحاسم من القوات المسلحة.

وقال إن القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح المعنوية وعلى قناعة بأنهم يدافعون عن الأرض، وإن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على أراضي الفشقة، وأنه تبقى منها القليل.

ويخوض الجيش السوداني معارك في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية لاسترجاع أراضي منطقة الفشقة التي تسيطر عليها جماعات إثيوبية.