أسير فلسطيني: ذاكرة الشحاتيت تدهورت بعد ضربه بعنف على رأسه من عناصر حماس

قال الأسير الفلسطيني المحرر صلاح الدين أبو ربيع، إن أعضاء من حركة حماس تعدوا بالضرب على الأسير منصور الشحاتيت، بسبب احتجاجه على الأوضاع في قطاع غزة.

خرج بجسد هزيل ونصف وعي وذاكرة ممحية.. مشهد إنساني حزين للسجين #منصور_الشحاتيت الذي عذبه وضربه سجناء #حماس على مدار 17 عاماً داخل سجون #إسرائيل.. حكى وبكى: كانوا يضربوني#العربية pic.twitter.com/r5PPgieIvO — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 9, 2021

وفي مقابلة مع العربية، قال الأسير صلاح الدين أبو ربيع، إن القيادي في حركة حماس يحيى السنوار، اتخذ قرار بعزل ومقاطعة الأسير منصور الشحاتيت، بسبب خلاف تنظيمي بين الحركة والشحاتيت.

وأضاف الأسير أبو ربيع بأن تعرض لضرب مؤلم على رأسه من عناصر حماس تسبب في تدهور حالته الصحية وفقدانه الذاكرة وخاصة بعدما أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي على عزل الأسير الشحاتيت في السجن الانفرادي لفترات طويلة بعد اعتداء حماس عليه وإهمالها في تقديم العلاج له.

بيان حماس ضد "العربية"

أصدرت حركة حماس بيانا تهاجم فيه قناة "العربية" في قضية الأسير المحرر منصور الشحاتيت، حيث اتهم زملاء من عناصر الحركة في السجن بضربه بسبب خلافه مع السنوار.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بعد سبعة عشر عاما من الاعتقال، الأسير خرج بوضع نفسي صعب للغاية.

الأسير الفلسطيني المحرر صلاح الدين أبو ربيع لـ #العربية: أعضاء من حماس تعدوا بالضرب على الأسير منصور الشحاتيت بسبب احتجاجه على الأوضاع في #غزة pic.twitter.com/YiOSWukG5V — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 10, 2021

ويعاني الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعدد كبير من ذويه وإخوانه، في مشهد أبكى جميع من كانوا في استقباله.

وكشفت مصادر للعربية أنه كان قد تعرض للعزل لسنوات وضرب شديد من بعض الأسرى المحسوبين على حماس إثر خلاف تنظيمي مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، والذي كان في ذات السجن مع الشحاتيت.

وبكى الشحاتيت عندما تحدث عن تعرُّضِه للضرب وتوقّف عن الكلام، لكننا واصلنا البحث، لنجد أن قضية الشحاتيت بدأت عامَ ألفينِ وتسعة عندما نشأ خلافٌ تنظيمي بينه وبين يحيى السنوار مسؤول حركة حماس الحالي في غزة والأسيرِ السابق، تطور الخلافُ إلى عنف، وتم ضربُ الشحاتيت من قبل عددٍ من أسرى حماس، وأصيب برأسِه بشكلٍ بليغ، ثم رفض الأسرى بقاءَه معهم في ذاتِ القسم وبالتالي تم عزلُه.

وقالت أم الأسير منصور الشحاتيت "أصيب الشحاتيت بانهيارٍ نفسي في سنواتِ عزله، ومع الإهمالِ الطِبي الذي مارستهُ إدارةُ السجون بحقِه، ساء وضعُه، وبقيَ على حالِه إلى أن نجحت وساطات خارجية عشائرية وفصائلية في إعادتِه بين الأسرى، ولكن بعد فواتِ الأوان".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استجاب لمناشدة علاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، ووجه وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.