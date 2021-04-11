المدير الأسبق لـCIA: إيران أكبر دولة مصدرة للإرهاب بالعالم

أكد الجنرال ديفيد بتريوس المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية أن إيران هي أكبر دولة مصدرة للإرهاب على مستوى العالم لأن نظامها يؤمن بفكرة تصدير الثورة وإثارة الاضطرابات ودعم الميليشيات المسلحة ولذلك فإن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 رافقته أنشطة خبيثة قامت بها إيران وميليشياتها.

وقال في حلقة جديدة من برنامج "البعد الآخر"، على قناة "العربية"، "إن واشنطن تقوم بمراجعة الاتفاقات التي أعلنت عنها إيران والصين، وإن ما يثير القلق هو أن تستخدم طهران هذه الاتفاقيات للتفلت من بعض العقوبات المفروضة عليها".

غرف مغلقة

كما أكد بتريوس أن أميركا تطور استراتيجيتها لمواجهة إيران، وأن لدى الرئيس بايدن فريقا من الخبراء يعملون لرسم استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة وأن كثيرا من الأمور تجري في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن هناك انتخابات مهمة ستجري في إيران خلال بضعة أشهر وستحدد الكثير من التكتيكات الأميركية المقبلة للتعامل مع طهران.

وتابع: "لا أحد يريد أن ينفجر الموقف ولكن هناك دائما خطط عسكرية يمكن أن تكون متاحة إذا لزم الأمر، صحيح أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، ولكن لا توجد أي إدارة أميركية يمكن أن تقبل أن تصبح طهران على عتبة امتلاك سلاح نووي فكل الخيارات مطروحة على الطاولة والأخيرة تدرك ذلك جيدا".