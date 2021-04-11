.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالصورة.. لأول مرة الأمير حمزة مع ملك الأردن بعد الأزمة الأخيرة

Jordan's King Abdullah is joined by Prince Hamzah and other members of the royal family. (Supplied)
الأمير حمزة يظهر إلى جانب الملك عبد الله الثاني في زيارة للأضرحة الملكية

بالصورة.. لأول مرة الأمير حمزة مع ملك الأردن بعد الأزمة الأخيرة

الأمير حمزة يظهر إلى جانب الملك عبد الله الثاني في زيارة للأضرحة الملكية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لأول مرة، ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، ويرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من اعلان الحكومة الأحد الماضي، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.

نائب عام عمان: استثناءان في حظر النشر بقضية الأمير حمزة العرب والعالم نائب عام عمان: استثناءان في حظر النشر بقضية الأمير حمزة

ورافق الملك عبدالله، الأمير حسن والأمير فيصل والأمير حمزة والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد.

أتى ذلك بعد أيام قليلة من رسالة وجهها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الأردنيين مؤكداً أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر.

يد واحدة

وقال "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

كما أضاف "نواجه هذه التحديات كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة".

العاهل الأردني
العاهل الأردني

حظر النشر

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان حسن العبداللات، الأربعاء الماضي أن القرار الصادر ، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

كما أضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَشر.

كذلك، أشار إلى أنَّ الحظر في تلك القضية التي شغلت البلاد خلال الأيام الماضية، يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد