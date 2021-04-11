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"ظل الملكة".. وثائقي يروي أسراراً عن حياة الأمير فيليب

"ظل الملكة".. وثائقي يروي أسراراً عن حياة الأمير فيليب

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دبي - العربية.نت

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مع إعلان قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب بثت قناة "العربية" فيلماً وثائقياً عن حياته، تحت عنوان ظل الملكة.

فالأمير فيليب قد لا يعرفه المشاهد أو يعرفه قليلاً، هو ليس نجماً مقارنة مع الأمير تشارلز أو الأمير ويليام، بل يبقى الأمير فيليب لغزاً رغم أنه تزوج من ملكة إنجلترا.

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ويروي الفيلم الوثائقي تفاصيل وأحداثاً غير متوقعة عن طفولة الأمير فيليب وظروف نشأته، كما يوثق تاريخ عائلته ووالده ملك اليونان الذي كاد يعدم بتهمة الخيانة.

كما يسرد أهم مراحل نشأة الأمير ودراسته، ثم التحاقه بالجيش حتى لقائه مع الملكة والحيلة المدهشة التي مكنته من الزواج بها. هذا الوثائقي سيروي القصة المدهشة لهذا الأمير الذي سار وراء زوجته طيلة حياته.

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