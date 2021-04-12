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فيديو.. قتيل وجريح بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

الشرطة الفرنسية
قوات من الشرطة الفرنسية (فرانس برس)

فيديو.. قتيل وجريح بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط قتيل وجريح في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية.

وأضاف أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

كذلك نشرت مواقع إعلامية عبر تويتر مقطع فيديو للحادث يظهر تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم قد هرب، مؤكداً سقوط قتيل وجرح آخر بدأ بتلقي العلاج في المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي التي وقع أمامها الهجوم.

وتابع قائلا إن المهاجم فر على متن دراجة نارية ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الحادث.

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