فيديو.. قتيل وجريح بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط قتيل وجريح في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية.

#AHORA 🚨 Tiroteo con al menos dos heridos frente al hospital Herny-Dunant de #París, en la calle Michel Ange del distrito XVI.



El atacante se ha dado a la fuga.

pic.twitter.com/G1VI5DgsA8 — eSPAINews (@eSPAINews) April 12, 2021

وأضاف أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

كذلك نشرت مواقع إعلامية عبر تويتر مقطع فيديو للحادث يظهر تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم قد هرب، مؤكداً سقوط قتيل وجرح آخر بدأ بتلقي العلاج في المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي التي وقع أمامها الهجوم.

وتابع قائلا إن المهاجم فر على متن دراجة نارية ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الحادث.