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إثيوبيا تتهم السودان باجتياح أراضيها و"قرع طبول الحرب"

من تعزيزات الجيش السوداني السودان على الحدود مع إثيوبيا
سد النهضة

إثيوبيا تتهم السودان باجتياح أراضيها و"قرع طبول الحرب"

أديس أبابا تطالب المجتمع الدولي بالضغط على السودان بزعم اجتياح أراضيها منذ نوفمبر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

طالبت إثيوبيا المجتمع الدولي بالضغط على السودان بزعم اجتياح أراضيها منذ نوفمبر متهمة السودان باجتياح أراضيها و"قرع طبول الحرب".

وكان الجيش السوداني قد سلم الاثنين، نظيره الإثيوبي، عشرات الأسرى في مدينة القلابات الحدودية، بمبادرة من الحكومة والقوات المسلحة السودانية.
وحسب موقع "سودان تربيون" شدد رئيس قوات الأركان البرية بالمنطقة الشرقية الفريق عصام محمد حسن كرار، عل معاملة الأسرى وفق القانون الدولي، واتفاق جنيف لمعاملة الأسرى.

الجيش السوداني يسلم إثيوبيا 61 أسيراً عسكرياً العرب والعالم الجيش السوداني يسلم إثيوبيا 61 أسيراً عسكرياً

وأكد كرار التزام السودان بعلاقات حسن الجوار، وعدم التعدي على أحد في حدوده أو أرضه. وحذر المسؤول العسكري الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية، وقال إن "من يتعدى على الأراضي السودانية سيتعرض للقانون".

وقال العقيد عبادي الطاهر الزين، من قيادة استخبارات الفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة بمبادرة من قيادتها وحكومة السودان، سلمت إثيوبيا 61 أسيراً من الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المساندة له، قُبض عليهم في عمليات مختلفة داخل الأراضي السودانية.

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