بايدن يسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان، من دون شروط بحلول 11 سبتمبر، وفقا لمسؤول أميركي، الثلاثاء.

وحذرت واشنطن، طالبان بأنها سترد "بقوة" على أي هجوم يستهدف قواتها في أفغانستان.

ويسمح قرار بايدن باستمرار القوات الأميركية في أفغانستان لما بعد المهلة المحددة في الأول من مايو، التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع طالبان، وحدد الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وكان بايدن يلمح منذ أسابيع لتفويت المهلة المحددة، ومع مضي الأيام، أصبح واضحا أنه من الصعب ومن غير المرجح تنفيذ انسحاب منظم للقوات المتبقية وعددها 2500 جندي.

وقدم المسؤول الأميركي تفاصيل قرار بايدن شرط كتمان هويته، لأنه يتحدث قبل الإعلان الرسمي عن ذلك. وكانت واشنطن بوست أول من نقل القرار.