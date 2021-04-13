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مسؤول أميركي رفيع يزور لبنان.. للضغط على سياسييه

David Hale, U.S. Under Secretary of State for Political Affairs of the Department of State, talks during a news conference in Beirut, Lebanon January 14, 2019. REUTERS/Mohamed Azakir
ديفيد هيل خلال زيارة سابقة إلى لبنان في 2019
لبنان

مسؤول أميركي رفيع يزور لبنان.. للضغط على سياسييه

ديفيد هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للتعاون وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها سترسل مسؤولاً رفيعاً إلى لبنان ليعرب عن "قلق" الإدارة الأميركية حيال تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذا البلد.

وقالت الوزارة في بيان إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية، سيزور بيروت من 13 إلى 15 إبريل.

من زيارة هيل لمرفأ بيروت في اغسطس الماضي بعد الانفجار
من زيارة هيل لمرفأ بيروت في اغسطس الماضي بعد الانفجار

وأضاف البيان أن هيل "سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور".

وجاء في بيان الوزارة أن "هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للتعاون وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

توزيع وجبات غذائية على المحتاجين في بيروت
توزيع وجبات غذائية على المحتاجين في بيروت
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وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

وألحق انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

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