.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35

طائرات إف 35
أميركا وبايدن

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35

تتضمن الصفقة  50 طائرة من طراز F-35 وغيرها من الأنظمة الدفاعية بقيمة 23 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستمضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة تمت الموافقة عليها في ظل إدارة ترمب.

وقال متحدث باسم الخارجية لصحيفة The Hilll يمكننا أن نؤكد أن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في مبيعات الدفاع المقترحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس السابق ترامب لأول مرة عن صفقة المبيعات العام الماضي بعد أن اتفاق ابراهام بين الإمارات وإسرائيل.

وتتضمن الصفقة 50 طائرة من طراز اف 35 F-35 Lighting II وغيرها من الأنظمة الدفاعية.

وقالت وزارة الخارجية في يناير إنها أوقفت البيع مؤقتًا حتى تتمكن إدارة بايدن من مراجعة الصفقة وهو اجراء روتيني.

وقال المتحدث "تم تحديد مواعيد التسليم المقدرة لهذه المبيعات بعد عام 2025 . وبالتالي ، فإننا نتوقع حوارًا قويًا ومستدامًا مع الإمارات العربية المتحدة لأي عمليات نقل دفاعية تلبي أهدافنا الاستراتيجية المشتركة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
شاهد هدفا أسطوريا بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا شاهد هدفا أسطوريا بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا
مضادات الالتهاب الطبيعية.. نظام غذائي ذو مفعول سحري مضادات الالتهاب الطبيعية.. نظام غذائي ذو مفعول سحري
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد