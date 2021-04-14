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سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي مغلق

رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك
سد النهضة

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي مغلق

رئيس الوزراء السوداني في رسالة وجهها لنظيريه الاثيوبي والمصري: المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد سد النهضة لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وامرا عاجلا

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العربية.نت

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دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري د. مصطفي مدبولي والاثيوبي د. آبي احمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الاثيوبي التي وصلت لطريق مسدود والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.

وقال رئيس الوزراء السوداني في رسالة وجهها لنظيريه الاثيوبي والمصري إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه اعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وامرا عاجلا.

صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
2 صور صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
2 صور
صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
صورة تظهر المياه المتدفقة من سد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية من فرانس برس)
صورة تظهر المياه المتدفقة من سد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية من فرانس برس)

عشرة سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق

وجاء في الرسالة "إنه من المؤسف أن تنقضي عشرة سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم احراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل."

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كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الافريقي منذ يونيو 2020م لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت جمهورية اثيوبيا الفدرالية المقترح السوداني، الذي أيدته جمهورية مصر العربية، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الافريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر الفيديو كونفرنس.

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