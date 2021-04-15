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روسيا تهدد أميركا: سنرد بالمثل على العقوبات

الكرملين الروسي (iStock)
الكرملين الروسي (iStock)

روسيا تهدد أميركا: سنرد بالمثل على العقوبات

حزمة العقوبات ستستهدف مسؤولين روساً وستقترن بأوامر طرد من الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بتخطيط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعلان عقوبات على مسؤولين روس، تستهدف أفراداً وكيانات، هدد الكرملين، اليوم الخميس، بالرد بالمثل.

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وأكدت الرئاسة الروسية أن العقوبات الأميركية حال فرضها، ستعيق القمة المتوقعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما كشفت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن ستطرد 10 ضباط استخبارات روس.

وجاءت هذه التطورات بعدما أفاد أشخاص مطلعون على أن حزمة عقوبات ستستهدف العديد من المسؤولين الروس، وستقترن بأوامر طرد بعضهم من الولايات المتحدة.

كما ستكون جزءاً من مجموعة ردود للحكومة الأميركية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر، وقالت الحكومة الأميركية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا، وفق رويترز.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

وأثرت تلك العملية على البرامج التي تصنعها شركة سولار ويندز، وأتاحت للمتسللين الوصول إلى الآلاف من الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجاتها.

حوالي 30 كياناً

كما من المتوقع أن يواجه حوالي 30 كياناً عقوبات فيما يتصل بتلك العملية أو التدخل في الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى طرد نحو 10 مسؤولين روس.

يشار إلى أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، كان صرح للصحافيين الأسبوع الماضي، أن "العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أميركا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة بعد على طلبات للتعليق.

علما روسيا وأميركا (iStock)
علما روسيا وأميركا (iStock)

الجدير ذكره أن العلاقات بين البلدين قد شابها التوتر خلال الفترة الماضية بسبب ملفات كثيرة بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات تجسس وتدخل بالانتخابات وحقوق وحريات وديمقراطية.

وقد لوحت واشنطن كثيراً بينتها محاسبة موسكو على تصرفاتها العدائية والمتهورة، كما توترت العلاقة أكثر بعد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي بالقاتل.

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