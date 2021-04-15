سجال على الهواء.. وزير خارجية تركيا لليونان: نرفض اتهامكم

في سجال على الهواء مباشرة، توجه وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس قائلاً "نرفض اتهامكم لنا بانتهاك سيادتكم".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك من أنقرة "نحن سنتحاور أو نتشاجر وفقا لرغبتكم".

بدوره، رد وزير خارجية اليونان على أوغلو قائلاً "أنتم تنتهكون القوانين الدولية في البحر المتوسط".

كما أضاف "نريد أن ننظر إلى مستقبل إيجابي مع تركيا دون التراجع عن مواقفنا"، مضيفاً "الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً ثالثاً في المعادلة فنحن ضمن الاتحاد".

تشاووش أوغلو متوجها لنظيره اليوناني مباشرة: نرفض اتهامكم لنا بانتهاك سيادتكم

#العربية pic.twitter.com/9ai5Sjjkm0 — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 15, 2021

تصعيد حدة الخلافات

وقال ديندياس إن الرسائل عبر وسائل الإعلام تساهم في تصعيد حدة الخلافات، والحوار المباشر أجدى لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم كان بناءً وكان قائماً على الحوار المباشر الصريح.

وتابع "تناولنا جميع القضايا التي نختلف فيها مع الجانب التركي، وأكدنا استمرار الحوار المفتوح"، مؤكداً أن اللقاءات والاجتماعات الاستكشافية كانت بناءة جداً وأسست الأرضية الصلبة لاجتماع اليوم.

وقال "اتفقنا في الرأي على تطوير العلاقات بين البلدين".

وزير الخارجية اليوناني لنظيره التركي: تنتهكون القوانين الدولية في البحر المتوسط

#العربية pic.twitter.com/KyPkV6Pq7n — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 15, 2021

قضايا إشكالية

في المقابل قال جاويش أوغلو "تناولنا القضايا الإشكالية التي تشكل خلافات في شرق البحر المتوسط، سيكون هناك اجتماع بخصوص قبرص لمجموعة الدول الضامنة 5+1".

وتابع "الحوار المباشر سبيل لحل القضايا الخلافية مع اليونان"

كما أضاف "تناولنا قضايا الهجرة غير الشرعية، ونحن بحاجة لتحديث الاتفاقية الخاصة بموضوع المهاجرين".

يشار إلى أن العلاقات متوترة بين البلدين، فقد رفضت اليونان، السبت الماضي، اتهامات تركيا بإيواء إرهابيين في مخيمات اللجوء ووصفتها بمحاولات لتشويه صورتها.

وقال رئيس أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس في تصريحات سابقة، إن تصرفات تركيا المستفزة تجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة، وذلك بعد قيام سفينتين تركيتين بدفع زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

كما اتهمت وزارة الهجرة اليونانية مؤخرا تركيا بمحاولة التسبب في "تصعيد" في بحر إيجه، "بمناورات خطيرة" وتشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.