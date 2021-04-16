لمواجهة روسيا.. رئيس أوكرانيا يطلب الانضمام للناتو

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

إلى ذلك، قال زيلينكسي في حوار مع صحيفة لو فيغارو قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس غدا الجمعة "إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل فعليهم التصرف من هذا المنطلق".

وأضاف أن مسؤولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيرا وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.

وشدد على أنه "يجب أن يتطرق النقاش أيضا إلى الأمور الأمنية.. أمن أوروبا يعتمد على أمن أوكرانيا.. لا يمكننا أن نبقى في غرفة

انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى".

كان زيلينسكي قال في تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم الخميس إن قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون محادثات ثلاثية غدا الجمعة بشأن النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.