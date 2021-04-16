ميركل تأخذ لقاح أسترازينيكا.. "التطعيم مفتاح تجاوز الوباء"

تلقّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصراً للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاماً في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

لمن فوق الـ 60

وكانت ألمانيا قد قررت في 30 مارس الماضي، قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية". جاء هذا القرار "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

كما أعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

تجلطات

وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعاً من هذه الحالات انتهت بالوفاة.

وكانت عدة ولايات ألمانية قد أوقفت في وقت سابق اليوم التطعيم بلقاح أسترازينيكا على خلفية حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ التطعيم بأسترازينيكا وحدثت أغلب هذه الحالات لنساء قلت أعمارهم عن 55 عاما.