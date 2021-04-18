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اليونان وإسرائيل توقعان أكبر صفقة تسلح بينهما

من توقيع الاتفاقية الإسرائيلية اليونانية
من توقيع الاتفاقية الإسرائيلية اليونانية

اليونان وإسرائيل توقعان أكبر صفقة تسلح بينهما

وقع سلاح الجو اليوناني اتفاقية ستشغل بموجبها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية.. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل واليونان وقعتا أكبر صفقة بينهما في مجال الدفاع.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" Jerusalem Post، وقعت إسرائيل واليونان أكبر اتفاقية مشتريات دفاعية، حيث وقع سلاح الجو اليوناني اتفاقية ستشغل بموجبها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار.

ومن جهتها قالت "Elbit" إنها ستزود طائرة تدريب جديدة من طراز "M-346" وستحافظ على أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، والذي يضم عشرات الطائرات من طراز "M-346 "و"T-6"، لمدة 20 عاما تقريبا، بحسب "رويترز".

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وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قال خلال تصريحات مشتركة مع نظيريه القبرصي والإسرائيلي نيكوس كريستودوليدس وغابي أشكينازي، إن العلاقات اليونانية القبرصية الإسرائيلية ضمان للأمن في المنطقة.

وقال ديندياس، الثلاثاء، بعد الانتهاء من الاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في أثينا، إن اليونان وقبرص وإسرائيل تخلق "جغرافيا جديدة للتفاهم".

وقال وزير الخارجية اليوناني: "لسوء الحظ، يعقد اجتماعنا تحت ضغط الإجراءات الجديدة غير القانونية من جانب تركيا".

وأضاف: "في غضون أيام قليلة، تحاول تركيا مرة أخرى من خلال أفعالها نسف أي احتمال للحوار البناء من خلال الانخراط بشكل غير قانوني في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية أو من خلال استفزاز زيارة نائب الرئيس التركي غير القانونية إلى فاروشا المحتلة".

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