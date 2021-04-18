موسكو: إجراءات انتقامية ضد قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا 

أعلنت روسيا، الأحد، أنها سترد على خطوة الحكومة التشيكية "غير المسبوقة" بطرد 18 دبلوماسيا روسيا بعد اتهامهم بالتجسس لصالح موسكو.

وقررت التشيك، السبت، طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط أجهزة المخابرات الروسية في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014 أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "سنتخذ إجراءات انتقامية ستجبر مرتكبي هذا العمل الاستفزازي على فهم مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير العلاقات الطبيعية بين بلدينا".

وفي يونيو الماضي، طردت الجمهورية التشيكية دبلوماسييْن روسيين بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم ثلاثة سياسيين في براغ.