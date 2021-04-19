انتخاب ميغيل دياز كانيل على رأس الحزب الشيوعي الكوبي

انتخب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أمينا عاما للحزب الشيوعي الاثنين ليخلف راوول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، كما أعلن الحزب الوحيد في الجزيرة.

وكتب الحزب على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب "انتخب ميغيل دياز-كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

ويطوي مؤتمر الحزب الشيوعي في كوبا، صفحة طويلة من تاريخ البلاد امتدت ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو، بتقاعد راؤول كاسترو من الحياة السياسية. وسيتسلم مشعل إدارة الحزب والبلاد جيل جديد سيواجه أزمة اقتصادية واجتماعية مستمرة منذ أشهر.

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول كاسترو الذي سيبلغ قريبا 90 عاما والذي سلم الشعلة إلى الرئيس ميغيل دياز-كانيل (60 عاما)، بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.

وقال ناشط شيوعي "راؤول لن يكون على رأس الحزب بعد الآن، لكن في حال وجود مشكلة سيكون راؤول موجودا، فهو ما زال حيا".