.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتخاب ميغيل دياز كانيل على رأس الحزب الشيوعي الكوبي

ميغيل دياز كانيل

انتخاب ميغيل دياز كانيل على رأس الحزب الشيوعي الكوبي

سيسمح تقاعد راؤول كاسترو بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

انتخب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أمينا عاما للحزب الشيوعي الاثنين ليخلف راوول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما، كما أعلن الحزب الوحيد في الجزيرة.

وكتب الحزب على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب "انتخب ميغيل دياز-كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".

اليمن.. مصرع قائد جبهة الحوثيين في غرب مأرب اليمن اليمن والحوثي اليمن.. مصرع قائد جبهة الحوثيين في غرب مأرب

ويطوي مؤتمر الحزب الشيوعي في كوبا، صفحة طويلة من تاريخ البلاد امتدت ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو، بتقاعد راؤول كاسترو من الحياة السياسية. وسيتسلم مشعل إدارة الحزب والبلاد جيل جديد سيواجه أزمة اقتصادية واجتماعية مستمرة منذ أشهر.

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول كاسترو الذي سيبلغ قريبا 90 عاما والذي سلم الشعلة إلى الرئيس ميغيل دياز-كانيل (60 عاما)، بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.

وقال ناشط شيوعي "راؤول لن يكون على رأس الحزب بعد الآن، لكن في حال وجود مشكلة سيكون راؤول موجودا، فهو ما زال حيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحف الروائية جاين أوستن يطلق متحف الروائية جاين أوستن يطلق "استجواباً" حول صلتها بتجارة الرقيق 
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد