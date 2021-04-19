تركيا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت تركيا، الأحد، أعلى عدد يومي لوفيات كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات عن 318 حالة وفاة خلال 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 35926 حالة وفاة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن 55802 إصابة مؤكدة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 4.3 ملايين إصابة.

كما أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة الأحد تسجيل مقاطعة كاناكالي (شمال غرب البلاد) أعلى معدل إصابات في تركيا، حيث بلغت 962.98 حالة لكل 100 ألف شخص.

ووفقاً لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الإصابات اليومية استناداً لمتوسط سبعة أيام.

وشهدت تركيا ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19 عقب تخفيف الحكومة القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس في بداية مارس الماضي، إثر تراجع معدل الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 10000.

وألقت الحكومة باللوم في الأعداد المتزايدة على السلالات الجديدة من الفيروس.

وأعادت الحكومة فرض إغلاق جزئي في 13 أبريل، بما في ذلك حظر تجول مسائي ممتد في أيام الأسبوع، والعودة إلى التعليم عبر الإنترنت وحظر السفر غير الضروري بين المدن.

كما أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق أيضاً فرض عمليات إغلاق في نهاية الأسبوع وأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان.

وقال أردوغان السبت إن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 84 مليون نسمة، وزعت على سكانها 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا.