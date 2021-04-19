ردت بالمثل.. أوكرانيا تعلن طرد دبلوماسي روسي

أعلنت أوكرانيا الاثنين طرد دبلوماسي روسي اعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه" في رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني، على خلفية التوتر بين البلدين.

وقال الناطق باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو "أرسلت وزارة الخارجية اليوم (الاثنين) مذكرة تعلن مستشارا في سفارة روسيا في كييف شخصا غير مرغوب فيه" موضحا "أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد".

وكانت روسيا أعلنت السبت طرد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبرغ بعد توقيفه لمدة وجيزة من قبل جهاز الأمن الروسي بتهمة حصوله على معلومات سرية.

واحتجت كييف على الخطوة ونفت صحة الاتهامات الموجهة إلى القنصل ألكسندر سوسونيوك.

وتأتي التطورات الأخيرة فيما نشرت روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية في إطار "تدريبات عسكرية" لمواجهة "تهديدات" حلف شمال الأطلسي، الذي تطمح كييف للانضمام إليه.

ووسط تصاعد حدة التوتر على الحدود بين البلدين، اتهمت روسيا دبلوماسيا أوكرانيا السبت، بمحاولة الحصول على معلومات سرية وأمرته بمغادرة البلاد بحلول 22 إبريل/نيسان مما دفع أوكرانيا للرد بالمثل.

وارتفع منسوب التوتر بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

كما أبدى العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقا حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.