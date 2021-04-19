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معارضة تركية تسأل الحكومة: أين الـ128 مليار دولار المفقودة؟

Meral Aksener, Iyi (Good) Party leader and presidential candidate, casts her ballot at a polling station in Istanbul, Turkey June 24, 2018. REUTERS/Kemal Aslan
رئيسة "حزب الخير" المعارض ميرال أكشنر (أرشيفية)
أردوغان وحزبه

معارضة تركية تسأل الحكومة: أين الـ128 مليار دولار المفقودة؟

رئيسة "حزب الخير" المعارض ميرال أكشنر: ينتظر مواطنونا الإجابة على هذا السؤال المبرر.. بينما تواصل الحكومة ارتكاب الخطأ تلو الخطأ

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دبي – العربية.نت 

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تواصل المعارضة التركية مطالبتها لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن مصير 128 مليار دولار، تم استنفاذها من احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في عهد صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيرق.

في هذا السياق، قالت رئيسة "حزب الخير" المعارض ميرال أكشنر في تصريح صحفي الأحد: "ينتظر مواطنونا الذين صوتوا لأحزاب المعارضة والذين صوتوا للأحزاب الحاكمة الإجابة على هذا السؤال المبرر، بينما تواصل الحكومة ارتكاب الخطأ تلو الخطأ، ناهيك عن عدم الإجابة على هذا السؤال. نسأل الحكومة: أين 128 مليار دولار؟.. فتقول الحكومة: في جيب الشعب".

صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيرق.
صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيرق.
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وأردفت أكشنر قائلةً: "تماماً مثل وزير الصحة الذي يحمل الشعب مسؤولية ارتفاع حالات وباء كورونا.. انظروا إلى حزب العدالة والتنمية، الماهر في التصيد من خلال التذّرع بالمساعدات الاجتماعية والدعم المتصل بمكافحة الأوبئة، يقول إن 128 مليار هنا. هل نضحك أم نبكي على هكذا إجابات؟ ثم يخرج أحدهم ويقول: الـ128 مليار لم تضيع، إنها في الخزانة.. والآخر يقول إنها في جيب الشعب".

يذكر أن "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كان قد دعا مجدداً الأسبوع الماضي للتحقيق في قضية 128 مليار دولار من اختفت من احتياطي المصرف المركزي، مطالباً بمناقشة هذا الموضوع في افتتاح دورة البرلمان القادمة.

المصرف المركزي التركي في انقرة
المصرف المركزي التركي في انقرة
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