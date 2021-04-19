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معاملةً بالمثل.. روسيا تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً

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علما روسيا وتشيكيا

معاملةً بالمثل.. روسيا تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً

موسكو غاضبة لاتهام روسيين مشتبه بهما في تسميم سكريبال بقتل اثنين في التشيك

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العربية.نت – وكالات

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أعلنت روسيا الأحد أن 20 موظفاً في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية اليوم الاثنين.

جاء الإعلان من وزارة الشؤون الخارجية الروسية إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.

سفارة تشيكيا في موسكو
سفارة تشيكيا في موسكو

وتوعدت روسيا في وقت سابق الأحد باتخاذ تدابير مضادة بعد طرد تشيكيا 18 دبلوماسياً روسياً اتهمتهم بالتجسّس.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أنه "تم استدعاء سفير جمهورية تشيكيا وأبلغناه بحزم احتجاجناً بعد التصرف العدائي للسلطات التشيكية حيال موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ بيفونكا أن 20 موظفاً في سفارة تشيكيا في موسكو اعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة أراضينا قبل نهاية يوم 19 أبريل 2021".

وكانت السلطات التشيكية أعلنت السبت طرد 18 دبلوماسياً روسياً ضالعين، بحسب الاستخبارات التشيكيةـ في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلين العام 2014.

سفارة روسيا في براغ
سفارة روسيا في براغ
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وقالت الشرطة التشيكية كذلك إنها تبحث عن روسيين اثنين ضالعين في هذا الانفجار تتطابق هويتيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم سيرغي سكريبال في سالزبوري في بريطانيا العام 2018 بغاز نوفيتشوك، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

من جهتها، رأت موسكو انه "لا يمكننا إلا أن نرى في هذه القضية أثراً للولايات المتحدة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأحد: "في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة في سياق العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا، تجاوزت السلطات التشيكية حتى أسيادها في الخارج في هذا الصدد".

وخلال الأسبوع الراهن، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات وطرد عشرة دبلوماسيين روس رداً على ما اعتبرته واشنطن تدخلات روسية في الانتخابات الأميركية وهجوم إلكتروني واسع النطاق ونشاطات مناهضة أخرى.

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