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السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

علما السودان وإسرائيل
علما السودان وإسرائيل (istock)

السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

التشريع يتيح للسودانيين التعامل مع الإسرائيليين ويسمح لهم بالزيارة

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دبي - العربية.نت

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في إطار جهود إعادة العلاقات بين البلدين، ألغى السودان قانونا عمره عقود يتعلق بمقاطعة إسرائيل.

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فقد تمت الموافقة على مشروع قانون في اجتماع مشترك لمجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء لإلغاء قانون عام 1958.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في تغريدة على تويتر، الاثنين، إن القانون رفع حظر إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي ألغى القانون القديم في وقت سابق من هذا الشهر.

"دولة فلسطينية مستقلة"

فيما أكد مجلس الوزراء على تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار "حل الدولتين"،

كما من شأن التشريع الذي تم تمريره الاثنين، أن يتيح للسودانيين التعامل مع الإسرائيليين، ويسمح لهم بالزيارة.

العلمان السوداني والإسرائيلي
العلمان السوداني والإسرائيلي

يشار إلى أن وكالة رويترز كانت نقلت عن مصادر الأسبوع الماضي، أن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل في وقت قريب، تأكيدا للعلاقات الثنائية.

وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات، مضيفاً أن وقت الزيارة المقرر لها قريب وينتظر الاتفاق عليه.

فيما لم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وأصبح السودان ثالث دولة عربية توافق على إقامة العلاقات مع إسرائيل العام الماضي في صفقة توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حيث وقعت الخرطوم الاتفاق في 6 يناير الماضي خلال زيارة وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين إلى هناك.

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