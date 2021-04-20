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تركيا تقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

تركيا ومصر

تركيا تقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

المقترح قدمه حزب أردوغان الحاكم

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دبي - العربية.نت

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في خطوة جديدة في إطار جهود أنقرة لاستئناف العلاقات مع القاهرة، اقترح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.

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إلى ذلك، قضت تركيا الشهور الأخيرة تحاول إصلاح العلاقات مع خصومها الإقليميين، قائلة إنها تواصلت دبلوماسيا مع مصر الشهر الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وقال زعيم كتلة حزب أردوغان، العدالة والتنمية، في البرلمان بولنت توران "سنقدم اليوم مقترحا إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية التركية ومصر"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي بما وصفها "حقبة جديدة" في العلاقات مع مصر، معلنا عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(فرانس برس)
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(فرانس برس)

علاقات جيدة مع دول الجوار

وفي 19 مارس، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها، بما في ذلك مصر.

وأشار أكار، خلال كلمة أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع بأنقرة، إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان.

كما شدد على أن أنقرة تتوقع نهجاً مماثلاً من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.

وتسعى تركيا إلى التقارب مع مصر ودول خليجية ووقف سياسة العداء تمهيدا للتباحث والاتفاق على آلية مشتركة في ملفات إقليمية ودولية.

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