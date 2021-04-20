سفير تشاد في الخرطوم: مقتل الرئيس يخلق تحديات بالمنطقة

أكد السفير التشادي في الخرطوم، عبد الكريم كيبرو، أن الرئيس إدريس ديبي ساهم في استقرار تشاد ودول الجوار.

وقال كيبرو لـ"العربية" الثلاثاء إن مقتل الرئيس إدريس ديبي يخلق تحديات كبيرة في المنطقة.

يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الذي حكم طيلة 30 عاماً وكان أحد الشركاء الأساسيين للدول الغربية في مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل، توفي الثلاثاء متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين الذين وعدوا بمواصلة هجومهم وصولاً إلى نجامينا، في حين خلفه نجله على رأس مجلس عسكري.

وحل مجلس عسكري انتقالي برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً) الذي كان حتى الآن قائداً للحرس الجمهوري النافذ، الحكومة والجمعية الوطنية متعهداً بتشكيل مؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديمقراطية" تجرى بعد سنة ونصف السنة.

كما عين محمد إدريس ديبي بموجب مرسوم وقعه بنفسه 14 جنرالاً إضافة إليه أعضاء في المجلس الانتقالي اختارهم من الحلقة المقربة من الرئيس الراحل.

في المقابل تعهد المتمردون، الذين يشنون هجوماً على النظام التشادي منذ 9 أيام، الوصول إلى نجامينا ورفضوا "رفضاً قاطعاً" المجلس العسكري المعين.