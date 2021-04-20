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فضيحة تلاحق وزيرة بحكومة أردوغان.. شركة الزوج متورطة

وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان(أرشيفية- فرانس برس)
وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان(أرشيفية- فرانس برس)

فضيحة تلاحق وزيرة بحكومة أردوغان.. شركة الزوج متورطة

اتهامات لوزيرة التجارة في تركيابممارسة المحسوبيات عبر تفضيل شركة زوجها وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية

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دبي- العربية.نت

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يبدو أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستواجه عاصفة جديدة من الانتقادات من قبل المعارضة في البلاد، التي وجهت سهامها خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضد سياسة الحزب الحاكم الاقتصادية، والخارجية أيضا.

ومع تسجيل البلاد ارتفاعا كبيرا ً خلال الفترة الماضية بإصابات كورونا، أطلقت المعارضة سلسلة انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية والحكومة على السواء، لفشل تعاملها مع هذا الملف الصحي الطارئ.

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وقد أتت قضية وزيرة التجارة روهسار بيكان لتزيد الطين بلة.

مساءلة وزير التجارة

وفي التفاصيل، اتهمت الوزيرة المذكورة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة "أودا تي في"

وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان(أرشيفية- فرانس برس)
وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان(أرشيفية- فرانس برس)

وأمس الإثنين، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها ابرام مثل تلك الصفقات مع سركة زوجها.

يشار إلى أن تركيا سجلت أمس مستوى قياسيا يوميا جديدا بوفيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34267 ، وسط انتقادات حادة للحكومة.

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