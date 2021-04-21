إثيوبيا: لا احتمال لمشاركة أي أطراف في مفاوضات سد النهضة

أكد السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، الأربعاء، أنه لا احتمال لمشاركة أي أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة، وذلك في مقابلة مع "العربية".

واقترحت إثيوبيا، اليوم، عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الإفريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو دون نتائج.

كما أكدت وزارة الخارجية في بيان أنها ما زالت تعتقد أن المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي أفضل سبيل لتحقيق نتيجة مربحة للجميع.

كما أعربت عن اعتقادها بأنه إذا تفاوضت الأطراف المعنية بملف السد بحسن نية فسيتم تحقيق نتائج في القريب العاجل.

رسالة من أديس أبابا

إلى ذلك، قالت إن أديس أبابا اقترحت في رسالة وجهها رئيس الوزراء، أبي أحمد، إلى نظيره السوداني عبدالله حمدوك الطلب من رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الدعوة لعقد اجتماع لجمعية الاتحاد لإنهاء أزمة المحادثات.

وذكرت أن أحمد قال في رسالته، التي جاءت ردا على أخرى بعث بها حمدوك إليه في وقت سابق هذا الشهر، إن "افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحاً، لأننا شهدنا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ".

المرحلة الثانية من ملء السد

كما رأت أن تلك الرسالة "تقدر عاليا العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لإتاحة الفرصة للدول الثلاث للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحاً على الرغم من توقف التفاوض تسع مرات".

يشار إلى أن أديس أبابا كانت قد أعلنت سابقا أنها متمسكة ببدء المرحلة الثانية من ملء السد، على الرغم من معارضة القاهرة والخرطوم، وطلبهما التوصل لاتفاق ملزم قبل اتخاذ تلك الخطوة.