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بوتين للخصوم: لا تتجاوزوا خطوط موسكو الحمراء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)

بوتين للخصوم: لا تتجاوزوا خطوط موسكو الحمراء

موسكو سترد بطريقة قاسية وسريعة على أي استفزازات خارجية

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العربية.نت- وكالات

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على وقع التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تهديدا مبطناً إلى الغرب.

وقال في خطاب حالة الاتحاد السنوي: "موسكو سترد بطريقة قاسية وسريعة على أي استفزازات خارجية بعد الشكوى من استمرار حصول أعمال غير ودية ضدها دون جدوى"

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كما توجه إلى كبار المسؤولين والمشرعين من مجلسي البرلمان مشددا على أن بلاده سعت جاهدة لإقامة علاقات طيبة مع كافة الدول، لكنه أعرب عن تمنيه بألا يتجاوز الغرب "الخطوط الحمراء" الروسية.

إلى ذلك، استنكر بوتين صمت الغرب إزاء ما وصفه بـ "محاولة الانقلاب" في بيلاروسيا، حيث زعم الزعيم الروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه أحبط عملية اغتيال كانت تستهدفه.

ملفات ساخنة

وتوترت العلاقات خلال الفترة الماضية بين الكرملين والاتحاد الأوروبي فضلا عن أميركا بسبب عدة ملفات ساخنة على رأسها الحشد العسكري شرقي أوكرانيا، والغوص في حرب طرد واستدعاء السفراء بين الأطراف، فضلاً عن قضية المعارض ألكيسي نفالني، مرورا باتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات التي وجهتها واشنطن إلى موسكو، وغيرها.

مقاتلون مدعومون من روسيا شرق أوكرانيا (رويترز)
مقاتلون مدعومون من روسيا شرق أوكرانيا (رويترز)

وفي وقت سابق اليوم أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يواصلان الاستعدادات العسكرية، وطالبتهما بالإحجام عن الأفعال التي قد تقود إلى تصعيد.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء نظيره الروسي إلى لقاء في منطقة دونباس لإجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك وتهدئة التوتر بين الجارتين.

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