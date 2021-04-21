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تركيا: إرجاء محادثات السلام الأفغانية إلى منتصف مايو

مولود تشاوش أوغلو

تركيا: إرجاء محادثات السلام الأفغانية إلى منتصف مايو

أنقرة كانت أعلنت نيتها تنظيم مؤتمر دولي حول أفغانستان بين 24 أبريل والرابع من مايو بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان

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إسطنبول - فرانس برس

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أعلنت تركيا الثلاثاء إرجاء مؤتمر دولي حول أفغانستان كان مقرراً في 24 أبريل، إلى منتصف مايو.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مقابلة مع محطة "هابر ترك" التلفزيونية: "قررنا إرجاء محادثات السلام" إلى حين انتهاء شهر رمضان.

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كما أضاف تشاوش أوغلو: "ارتأينا أنه من المفيد إرجاء" المحادثات بعد التشاور مع الدوحة والأمم المتحدة.

يذكر أن تركيا كانت أعلنت نيتها تنظيم المؤتمر حول أفغانستان بين 24 أبريل والرابع من مايو بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وكانت واشنطن قد ضغطت في وقت سابق لكي يجرى هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل الأول من مايو وهو الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بموجب اتفاق أبرم في فبراير 2020 في الدوحة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وحركة طالبان.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن كان الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأميركي من افغانستان سينجز في 11 سبتمبر في الذكرى العشرين لهجمات 2001.

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