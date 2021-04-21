.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سفير تشاد بروسيا: خسائر ساحقة لحقت بحركة التمرد

سفير تشاد بروسيا: خسائر ساحقة لحقت بحركة التمرد

"خطوة تعيين محمد ديبي رئيساً مؤقتاً تتوافق مع الدستور"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوضح سفير تشاد بروسيا، محمود آدم بشير، أن "استهداف الرئيس إدريس ديبي كان استهدافاً لانتخابات الرئاسة وللشرعية".

وأكد بشير لـ"العربية" مساء الأربعاء أن "خسائر ساحقة لحقت بحركة التمرد ولم يبق إلا بعض الفلول".

كما لفت إلى أن "خطوة تعيين محمد ديبي رئيساً مؤقتاً تتوافق مع الدستور"، مشدداً على أن هذا التعيين "كان الخيار الوحيد بسبب هجمات التمرد".

عقب وفاة رئيس تشاد.. المتمردون يرفضون المجلس الانتقالي العرب والعالم عقب وفاة رئيس تشاد.. المتمردون يرفضون المجلس الانتقالي

إلى ذلك أضاف: "كنا دائماً سنداً لدول الجوار في عهد ديبي".

وأشار إلى أن "المجلس العسكري سيكون حريصاً على علاقات تشاد والتزاماتها".

المتمردون يهددون

يذكر أن ابن زعيم تشاد الراحل إدريس ديبي تولى السلطة رئيساً وقائداً للقوات المسلحة الأربعاء في حين هدد المتمردون بالزحف صوب العاصمة، مما عمق الاضطرابات في دولة تقوم بدور محوري في الجهود الدولية لمكافحة المتطرفين في أفريقيا.

محمد إدريس ديبي (فرانس برس)
محمد إدريس ديبي (فرانس برس)

وقتل ديبي (68 عاماً) الاثنين على جبهة القتال مع متمردين من جبهة التغيير والوفاق، يتمركزون في ليبيا..

صدمة ومخاوف

كما أحدث موت ديبي صدمة في تشاد وأثار مخاوف بين حلفائها الغربيين، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، الذين كانوا يعتبرونه حليفاً في معركتهم ضد الجماعات المتطرفة وخاصة تنظيم "داعش" وجماعة بوكو حرام.

إدريس ديبي
إدريس ديبي

إلى ذلك تولي ديبي السلطة عام 1990 وأُعلن فوزه قبل أيام في انتخابات رئاسية مما منحه فترة رئاسية سادسة. وعين مجلس عسكري انتقالي ابنه محمد إدريس ديبي رئيساً مؤقتاً للبلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أنغام ترد على أصالة.. أنغام ترد على أصالة.. "الاعتذار لا يكون بالسوشيال ميديا"
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
الأكثر قراءة
صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام
مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت
توبيخاً للأسد.. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتوعد توبيخاً للأسد.. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتوعد
إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟ إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟
أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون
يقتل القتيل ويمشي بجنازته.. ضابط يغدر بصديق عمره لصالح الإخوان يقتل القتيل ويمشي بجنازته.. ضابط يغدر بصديق عمره لصالح الإخوان
قبل أن تذهب
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
اكتشف المزيد