.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نائبة فرنسية: إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب

صورعبر الأقمار الصناعية لموقع منشأة نطنز النووية جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)

نائبة فرنسية: إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب

ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: كل الوفود في مفاوضات فيينا مصممة على إيجاد حلول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت النائبة في البرلمان الفرنسي، ناديا إيسايان، أن "إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب".

وقالت إيسايان لـ"العربية" الثلاثاء إن "باريس تريد التوصل لنتائج ملموسة لمحادثات فيينا".

كما شددت على أن "هناك رغبة غربية في العودة لمحادثات بناءة مع إيران".

لجنة لبحث إحياء الاتفاق النووي.. وتعليق التفاوض لأسبوع إيران نووي إيران لجنة لبحث إحياء الاتفاق النووي.. وتعليق التفاوض لأسبوع

من جهته أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "كل الوفود في مفاوضات فيينا مصممة على إيجاد حلول".

وقال بوريل الثلاثاء إن "المرونة مطلوبة من جميع الأطراف ومستعدون لمضاعفة جهودنا مع كافة أطراف الاتفاق وأيضاً بشكل منفصل مع الولايات المتحدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
اكتشف المزيد