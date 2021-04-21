نائبة فرنسية: إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب

أعلنت النائبة في البرلمان الفرنسي، ناديا إيسايان، أن "إيران تتحدى العالم من خلال التخصيب".

وقالت إيسايان لـ"العربية" الثلاثاء إن "باريس تريد التوصل لنتائج ملموسة لمحادثات فيينا".

كما شددت على أن "هناك رغبة غربية في العودة لمحادثات بناءة مع إيران".

من جهته أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "كل الوفود في مفاوضات فيينا مصممة على إيجاد حلول".

وقال بوريل الثلاثاء إن "المرونة مطلوبة من جميع الأطراف ومستعدون لمضاعفة جهودنا مع كافة أطراف الاتفاق وأيضاً بشكل منفصل مع الولايات المتحدة".