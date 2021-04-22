اجتماع تركي باكستاني أفغاني حول السلام في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزراء خارجية أفغانستان وباكستان وتركيا سيعقدون محادثات في اسطنبول، الجمعة، بعد تأجيل مؤتمر سلام أفغاني أوسع كان مقرراً في إسطنبول لأن طالبان قالت إنها لن تشارك به.

وكان من المقرر عقد محادثات السلام في تركيا في 24 أبريل لتسريع الاتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، وحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد جديد لهذه المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الخميس، إن الاجتماع الثلاثي سيغطي "التطورات الأخيرة فيما يتعلق بعملية السلام الأفغانية والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاتصال والهجرة غير الشرعية".

وفي 19 أبريل، حثت باكستان حركة طالبان على الاستمرار في المشاركة في عملية السلام بعد أن أكدت الجماعة المسلحة أنها ستتجنب الآن عقد القمم حول أفغانستان حتى مغادرة جميع القوات الأجنبية.

وكانت الولايات المتحدة أكدت الأسبوع الماضي، أنها ستسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام، بعد الموعد النهائي الذي حددته الإدارة السابقة في الأول من مايو.