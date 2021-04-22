.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتهامات أممية للقوات الإثيوبية بانتهاكات ضد النساء في تيغراي

أرشيفية

اتهامات أممية للقوات الإثيوبية بانتهاكات ضد النساء في تيغراي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، وطالب بتحقيق في ارتكاب القوات الإثيوبية لانتهاكات ضد النساء في الإقليم، قائلاً إنه يتطلب "إجراءات عاجلة"، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث هذه المسألة الأربعاء، بطلب من الغربيين.

وستعقد هذه الجلسة التي طالبت بها أيرلندا وإستونيا وفرنسا والنروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة، وفق ما أوضح دبلوماسيون.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قال غوتيريش، إنه "ما زال قلقا جدا جراء الوضع في إقليم تيغراي في إثيوبيا".

إثيوبيا.. أنباء عن تجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي العرب والعالم نزاع إثيوبيا إثيوبيا.. أنباء عن تجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي
جنود إريتريون يطلقون النار على مدنيين بتيغراي.. والحصيلة 19 جريحاً العرب والعالم نزاع إثيوبيا جنود إريتريون يطلقون النار على مدنيين بتيغراي.. والحصيلة 19 جريحاً

معاناة السكان المدنيين

وتابع أن الشراكة بين الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين أمر أساسي.

وأضاف "يتعين علينا مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من العواقب الإنسانية" للأزمة، "وتقديم الحماية اللازمة للأشخاص المعرضين للخطر".

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقبال الإيجابي الذي خصت به الحكومة الزيارات الأخيرة التي قام بها لإثيوبيا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، ورئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا يجب أن تحرص على تناول الفواكه المجففة في رمضان؟ لماذا يجب أن تحرص على تناول الفواكه المجففة في رمضان؟
محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها
الأكثر قراءة
صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام
أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون
إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟ إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟
مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت مصر اشترطت على تركيا الاعتراف بـ30 يونيو.. وأنقرة وافقت
خطر يهدد النساء أكثر من الرجال.. احذرن النوم المتقطع ليلاً خطر يهدد النساء أكثر من الرجال.. احذرن النوم المتقطع ليلاً
يقتل القتيل ويمشي بجنازته.. ضابط يغدر بصديق عمره لصالح الإخوان يقتل القتيل ويمشي بجنازته.. ضابط يغدر بصديق عمره لصالح الإخوان
قبل أن تذهب
السعودية تقود خطوات عملية لمواجهة تهديدات المناخ.. تعرف عليها
السعودية تقود خطوات عملية لمواجهة تهديدات المناخ.. تعرف عليها
اكتشف المزيد