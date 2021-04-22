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البنتاغون يبلغ أنقرة رسمياً بطردها من مشروع F-35

البيت الأبيض: مشاركة تركيا في برنامج الطائرة إف 35 مستحيلة
مقاتلات إف 35 "أرشيف"
تركيا

البنتاغون يبلغ أنقرة رسمياً بطردها من مشروع F-35

المسؤول الأميركي قال إن الولايات المتحدة أنهت مذكرة تفاهم في عام 2006 كانت قد وقعتها 9 دول شريكة، بما في ذلك تركيا.. ووقع الشركاء الثمانية الباقون مذكرة تفاهم جديدة

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واشنطن - بندر الدوشي

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نقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا رسمياً بإخراجها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

وقال مسؤول البنتاغون إن الولايات المتحدة أنهت مذكرة تفاهم في عام 2006 كانت قد وقعتها تسع دول شريكة، بما في ذلك تركيا. ووقع الشركاء الثمانية الباقون مذكرة تفاهم جديدة وتم إبلاغ أنقرة بالوضع الجديد.

ووقعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج على مذكرة التفاهم الأخيرة.

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وكانت أنقرة قد طلبت أكثر من 100 طائرة شبح وتقوم بصنع أجزاء لإنتاجها، لكن تم حذفها من البرنامج في عام 2019 بعد أن اشترت أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400، والتي تقول واشنطن إنها تهدد مقاتلات إف -35.

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وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب أنظمة إس -400، مستهدفة صناعة الدفاع وكبار مسؤولي القطاع.

واستأجرت أنقرة شركة المحاماة الأميركية Arnold & Porter للضغط من أجل إعادة القبول في البرنامج.

وكانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف حول مجموعة من القضايا في السنوات الأخيرة، من منظومة S-400s وآثارها إلى الخلافات في السياسة حول سوريا.

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