صاروخ "سوري طائش" كاد يسقط قرب مفاعل ديمونة.. وإسرائيل ترد

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس سقوط صاروخ أرض-جو من داخل سوريا في منطقة النقب، مشيراً إلى أنه رد على ذلك الهجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر: "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط في منطقة النقب. رداً على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

كما أضاف أن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل، مؤكداً: "رداً على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا".

إلى ذلك لفت إلى أنه "لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري".

"لم يقترب حتى منه"

وفي بيان منفصل، شدد الجيش الإسرائيلي على أن "الصاروخ السوري الطائش لم يؤدي إلى سقوط أي إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصب مفاعل ديمونة النووي ولم يقترب حتى منه".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في وقت سابق أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونة النووي جنوب إسرائيل فجر الخميس.

جرح 4 جنود من النظام

يأتي هذا في وقت أفاد إعلام النظام السوري الخميس بأن دفاعات النظام الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في اتجاه هضبة الجولان.

وأوضح أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 01.38 من فجر الخميس بالتوقيت المحلي واستهدف مناطق في ضواحي دمشق.

كما أضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها"، لافتاً إلى جرح 4 جنود من النظام ووقوع بعض الخسائر المادية.