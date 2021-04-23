روسيا تخفف تعزيزاتها العسكرية على حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إعادة القوات التي أرسلت إلى جنوب وغرب البلاد للتحقق المفاجئ من جاهزيتها، إلى مواقعها.

وجاء في بيان الوزارة: "حاليا تتحرك الوحدات والتشكيلات العسكرية إلى محطات السكك الحديدية والمطارات، كما سيتم تحميلها على سفن الإنزال ومنصات السكك الحديدية وطائرات النقل العسكرية".

وأضافت أن قوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الجوية ستعود إلى مواقع تواجدها الدائمة.

من جهتها كانت أوكرانيا قد حثت قبل يومين حلفاءها في الغرب على إبداء استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية لمنع الكرملين من اللجوء للمزيد من القوة العسكرية معها.

وفي مقابلة مع رويترز، الأربعاء، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده ليس لديها معلومات جديدة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر القيام بعمل عسكري جديد، لكن من المهم أن يتحرك الغرب الآن للحيلولة دون حدوث ذلك.

على الرغم من التحذيرات الدولية والدعوات إلى وقف التحشيد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا، أظهرت صور حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية نقل روسيا لمئات الآليات العسكرية الروسية والطائرات الحربية إلى شبه جزيرة القرم والقواعد القريبة من أوكرانيا، بشكل أكبر مما تم الكشف عنه سابقًا.

كما كشفت تلك الصور، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير الأربعاء، مقاتلات Su-30 مصطفة على مدرج في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، ولم تكن تلك الطائرات هناك في أواخر مارس، بحسب ما ظهر في لقطات أخذتها الأقمار الصناعية في 16 من الشهر الجاري (أبريل).

إلى ذلك، بينت المشاهد عدة وحدات عسكرية روسية في القرم تشمل قوات محمولة جوا ووحدات مدرعة وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات استطلاع بدون طيار ومعدات تشويش ومستشفى عسكري.

كما أظهرت تمركز طائرات Su-34 و Su-30 و Su-27 و Su-25 و Su-24 في أماكن أخرى من المنطقة.

وعلى مدى الأيام الماضية أثار الحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، قلق واشنطن وحلف شمال الأطلسي.