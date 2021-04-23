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موسكو لواشنطن: لا تدخل في الشؤون الداخلية.. بضمانات

iStock سوريا أميركا روسيا n
تعبيرية

موسكو لواشنطن: لا تدخل في الشؤون الداخلية.. بضمانات

روسيا عرضت كذلك على أميركا إعادة قنوات الحوار المتخصصة في مجال منع هجمات الهاكرز، بما في ذلك على المستوى العالي

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دبي - العربية.نت

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قالت الخارجية الروسية، إن روسيا عرضت على الولايات المتحدة، تبادل ضمانات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

وذكرت الوزارة أن موسكو عرضت كذلك على واشنطن إعادة قنوات الحوار المتخصصة في مجال منع هجمات الهاكرز، بما في ذلك على المستوى العالي.

وتعليقا على الوضع في مجال التهديدات السيبرانية، أكدت الوزارة الروسية أن "من بين الخطوات الضرورية الأولى في الاتجاه الصحيح، يمكن أن يكون رد فعل واشنطن على اقتراح استعادة الحوار الروسي الأميركي في مجال أمن المعلومات الدولي، الذي طرحه الرئيس فلاديمير بوتين في 25 سبتمبر 2020".

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ويتلخص جوهر هذه المبادرة الروسية، في اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لإعادة تشغيل العلاقات الثنائية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، بما في ذلك العودة إلى صيغ الحوار المتخصصة وقنوات الاتصال، بما في ذلك على المستوى العالي، وإبرام اتفاقيات بشأن منع الحوادث في الفضاء المعلوماتي، وتبادل ضمانات عدم التدخل أحد الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر".

وتدعو موسكو كذلك، إلى عقد اتفاق عالمي شامل حول تبني التزامات سياسية من قبل مختلف الدول، بعدم المبادرة في استخدام التكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات ضد بعضها البعض.

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