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إطلاق صواريخ من غزة.. وإسرائيل تقصف مواقعاً بالقطاع

FILE PHOTO: The Iron Dome anti-missile system fires an interceptor missile as rockets are launched from Gaza towards Israel near the southern city of Sderot, Israel August 9, 2018. REUTERS/Amir Cohen /File Photo
القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من غزة (أرشيفية)
غزة و حماس

إطلاق صواريخ من غزة.. وإسرائيل تقصف مواقعاً بالقطاع

سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.. وإطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

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دبي – العربية.نت

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قصف الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة-السبت أهدافا عدةً في قطاع غزة، منها ما هو تابع لحركة "حماس"، حسب ما أكده مراسلنا.

يأتي هذا بعدما تم إطلاق 9 صواريخ قطاع غزة، اعترض الجيش الإسرائيلي 4 منها، بحسب مراسلنا الذي أكد "تفعيل صافرات الإنذار في المستوطات القريبة من قطاع غزة".

وفي وقت سابق من ليل الجمعة كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه تم إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، وقد اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية واحداً منها.

إطلاق صواريخ من غزة في فبراير 2020 (أرشيفية)
إطلاق صواريخ من غزة في فبراير 2020 (أرشيفية)

وسقط الصاروخان الآخران في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، بحسب ما أكده مراسلنا.

وقد دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اعترضت القبة الحديدية إحداها وسقطت اثنتان في منطقة السياج الأمني".

إحدى بطاريات القبة الحديدية (أرشيفية)
إحدى بطاريات القبة الحديدية (أرشيفية)

ولاحقاً دوت صفارات الإنذار للمرة الثانية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

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في سياق آخر، شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الجمعة، في وقفات تضامنية مع سكان مدينة القدس. ورفع المشاركون في الوقفات التي دعت لها حركة "حماس" مجسمات للمسجد الأقصى ورددوا شعارات تدعم سكان المدينة.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام، مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود، التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وبلغت الأحداث ذروتها مساء الحميس وفجر اليوم الجمعة، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة.

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