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10 آلاف في مسيرة في يريفان تخليدا لذكرى مذبحة الأرمن

مسيرة بالعاصمة الأرمينية
إبادة الأرمن

10 آلاف في مسيرة في يريفان تخليدا لذكرى مذبحة الأرمن

حوالي 10 آلاف شخص ينظمون مسيرة بالمشاعل في العاصمة الأرمينية لإحياء ذكرى 1.5 مليون أرمني قتلوا على يد تركيا العثمانية

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يريفان، أرمينيا – أسوشييتد برس

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نظم حوالي 10 آلاف شخص مسيرة بالمشاعل في العاصمة الأرمينية الجمعة لإحياء ذكرى 1.5 مليون أرمني قتلوا على يد تركيا العثمانية منذ أكثر من قرن.

وبدأت المسيرة المسائية من ساحة مركزية إلى مجمع تذكاري مترامي الأطراف حيث قام النشطاء بإحراق العلم التركي. يقدر المؤرخون أنه في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، قُتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على يد الأتراك العثمانيين فيما يُعتبر على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

صورة لعدد من الضحايا الأرمن الذين سقطوا سنة 1915 خلال الإبادة
صورة لعدد من الضحايا الأرمن الذين سقطوا سنة 1915 خلال الإبادة

لطالما ضغط الأرمن من أجل الاعتراف بالمذبحة على أنها إبادة جماعية.

وبينما تعترف تركيا بمقتل الكثيرين في تلك الحقبة، إلا أنها ترفض مصطلح الإبادة الجماعية، قائلة إن عدد القتلى مبالغ فيه وأن الوفيات نتجت عن الاضطرابات المدنية أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية.

تحتفل أرمينيا رسميًا اليوم السبت بيوم ذكرى الإبادة الجماعية، حين بدأت عمليات القتل عام 1915.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى "إعلان" مرتقب اليوم السبت بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن"، فيما يبدو تأكيداً لاستعداد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للاعتراف بها.

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وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحافيين: "فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غداً".

وكانت واشنطن تمتنع عن الحديث عن الإبادة الجماعية حتى الآن. وترفض تركيا الحديث عن إبادة جماعية للأرمن، بينما تعترف بها أكثر من عشرين دولة والعديد من المؤرخين.

وبهذه الخطوة سيكون بايدن أول رئيس أميركي يعترف بإبادة الأرمن تحت الحكم العثماني. من جهته، ذكر العالم السياسي الأميركي إيان بريمر أن "بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيتخذ الخطوة إذا تم انتخابه"، لافتاً إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت في الواقع راعية لقرار مجلس الشيوخ للاعتراف بإبادة الأرمن في عام 2019.

صورة نشرها معهد متحف الإبادة الجماعية للأرمن مؤرخة عام 1915 تُظهر جنوداً يقفون فوق جماجم الضحايا من قرية Sheyxalan الأرمنية في وادي موش على جبهة القوقاز خلال الحرب العالمية الأولى
2 صور صورة نشرها معهد متحف الإبادة الجماعية للأرمن مؤرخة عام 1915 تُظهر جنوداً يقفون فوق جماجم الضحايا من قرية Sheyxalan الأرمنية في وادي موش على جبهة القوقاز خلال الحرب العالمية الأولى
2 صور
صورة نشرها معهد متحف الإبادة الجماعية للأرمن مؤرخة عام 1915 تُظهر جنوداً يقفون فوق جماجم الضحايا من قرية Sheyxalan الأرمنية في وادي موش على جبهة القوقاز خلال الحرب العالمية الأولى
صورة نشرها معهد متحف الإبادة الجماعية للأرمن مؤرخة عام 1915 تُظهر جنوداً يقفون فوق جماجم الضحايا من قرية Sheyxalan الأرمنية في وادي موش على جبهة القوقاز خلال الحرب العالمية الأولى
صورة لعدد من الأرمن الذين أعدمتهم السلطات العثمانية سنة 1915
صورة لعدد من الأرمن الذين أعدمتهم السلطات العثمانية سنة 1915
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