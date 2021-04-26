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الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي

إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي
إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي

الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي

المتحدث باسم الرئاسة التركية: نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية

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دبي - العربية.نت

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أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

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إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وفق ما نقلت رويترز.

علاقات أكثر إيجابية

وأوضح كالين "سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية.

وتابع: "لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

استئناف العلاقات مع مصر

في سياق آخر، أشار المتحدث باسم أردوغان إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين لإنهاء الحرب في ليبيا.

وكشف عن أن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

وأضاف "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر".


يشار إلى أن مصر رحبت بخطوة التقارب التركية، لكنها ما زالت تتبنى علناً نهجاً متحفظاً تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين.

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