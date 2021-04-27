أنشطة وسام البردويل تثير شكوكاً.. هل وصل الإخوان إلى روسيا؟

رغم أن السلطات الروسية قررت منذ سنوات حظر أنشطة جماعة الإخوان، وتصنيفها منظمة إرهابية، إلا أن شخصية عربية حصلت على الجنسية الروسية، ووصلت لمناصب مهمة باتت أنشطتها ولقاءاتها تؤكد صلتها بجماعة الإخوان وأنها إحدى أذرعها القوية في روسيا .

وسام البردويل الذي أصبح رئيسًا لفرع اتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا وبيلاروسيا، بالتوازي مع عمله في منصب مستشار العلاقات الدولية لمفتي عموم روسيا الاتحادية، رصدت له لقاءات مع قيادات جماعة الإخوان ومشاركته بفعاليات وأنشطة تثير الشكوك حول انتمائه للجماعة.

ويكشف أحمد سلطان الباحث في ملف حركات الإسلام السياسي لـ"العربية.نت" أن اتحاد المنظمات الإسلامية، الذي يتولى وسام البردويل منصباً رسمياً فيه هو أحد أذرع جماعة الإخوان، ويمارس أنشطة دعوية خاصة بالجماعة ويتولى عدد من أعضائه مناصب رسمية داخل مؤسسات السلطة الاتحادية للدولة الروسية.

ويقول إن وسام البردويل ينحدر من أصول فلسطينية وهو أحد أقارب صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحد فروع الإخوان، حيث درس الطب وانتقل لروسيا في بداية التسعينيات وحصل على الجنسية، ثم بدأ نشاطه التنظيمي عام 2006، برفقة صديقه وزميل دراسته الفلسطيني نضال عوض الله الحيح من مواليد محافظة الخليل.

ويتابع أن الاثنين درسا سويا كذلك في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس الذي يعتبر أحد واجهات الإخوان ورصدت لقاءات لوسام البردويل مع الداعية القطري المصري الأصل يوسف القرضاوي أحد أقطاب جماعة الإخوان والمفتي الأول للجماعة، كما رصدت له لقاءات مع الفنان وجدي العربي القيادي الإخواني الهارب لتركيا، ولقاءات مع قيادات الإخوان في أورويا، مضيفا أن البردويل نجح في الوصول لمنصب مفتي جمهورية كاريليا لمدة 15 عامًا، وعمل مفتيًا لمحافظة مورمانسك.

وأكد أن البردويل وبمشاركة الحيح أسسا سلسلة من الجمعيات والمراكز الإسلامية والمدارس وفق آلية اقتصادية تشبه آلية إدارة الإخوان لمنشآتهم الاقتصادية، كما ظهر لهما نشاط بارز في جمع التبرعات، مؤكدا أن وسام البردويل، يعد بمثابة المراقب العام للإخوان هناك، ويتولى بشكل أساسي تنسيق أعماله داخل البلاد بمعاونة أعضاء آخرين.

تأثره بسيد قطب

ويردف سلطان أن أحاديث البردويل الصحافية تكشف تأثره لدرجة كبيرة بعضو مكتب إرشاد الإخوان ومنظرها سابقًا سيد قطب، خصوصًا في مسائل التربية ومفاهيم العزلة الشعورية عن المجتمع الذي يصفه بالجاهلي، ويعاونه في أداء مهامه مجموعة من النشطاء يندرجون ضمن هيئتين متصلتين أولهما المكتب التنفيذي والثاني هو مجلس الشورى وهو ما يتبين معه تأثر فرع المنظمات الإسلامية بروسيا بجماعة الإخوان، إذ اعتمد على لائحتها العالمية لصياغة وتشكيل هياكله الداخلية.

ويعتبر الباحث في ملف الإسلام السياسي أن جماعة الإخوان اتبعت استراتيجية تمدد شبكية تعتمد على إنشاء كيانات عديدة تابعة لها في دول مختلفة، لخدمة أغراض التنظيم العالمي للإخوان والمعروف بالتنظيم الدولي وتحيط كياناتها بنطاق كامل من السرية والتقية كي تخفي أنشطتها وتتجنب الملاحقات الأمنية والسياسية وتتمكن من التغلغل في المجتمعات لدرجة يصعب بعدها التخلص منها أو انسلاخها من تلك الملاذات والبيئات الجديدة الحاضنة لها.