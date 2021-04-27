.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مسيرة أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني والعثور على أخرى أسقطت سابقًا على الحدود الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش: "تم إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله كما عثر الجيش على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع".

وأوضح أن "القوات رصدت المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في أواخر يناير الماضي، أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جنوب لبنان.

من الحدود الإسرائيلية اللبنانية
2 صور من الحدود الإسرائيلية اللبنانية
2 صور
من الحدود الإسرائيلية اللبنانية
من الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وأضاف في بيان "أن قوات الدفاع الإسرائيلية راقبت الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة".

كما أكد أنه "سيواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

من جهته، أوضح مراسل "العربية" آنذاك أن المسيرة دخلت الأجواء الإسرائيلية بعمق 150 مترا، فيما جرت السيطرة عليها إلكترونيا بعد أن اجتازت الحدود فوق مستوطنة "حانيتا" الإسرائيلية ولم تدمر.

غسيل أموال لحزب الله بالكونغو.. ما علاقة رجل أعمال إسرائيلي؟ عدسة العربية غسيل أموال لحزب الله بالكونغو.. ما علاقة رجل أعمال إسرائيلي؟
غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة سوريا سوريا والأسد غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة

تحذيرات إسرائيلية سابقة

يأتي هذا الحادث بعد تحذيرات إسرائيلية سابقة من أن أي اعتداء من قبل حزب الله سيواجه بضربات قاصمة. فقد أكد مصدر عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية متأهبة وتقف بالمرصاد تجاه أي تحرك لحزب الله على الحدود اللبنانية. وقال: "إن أي عملية من حزب الله ستقابل بضرب بنك أهداف كامل في لبنان".

كما أضاف أن "حزب الله ما زال يحاول اصطياد جندي إسرائيلي واحد مقابل المسؤول الذي قتل بغارة في سبتمبر الماضي داخل سوريا، لفرض معادلة الرد من لبنان على استهدافه في سوريا".

ومطلع يناير أيضا، منعت إسرائيل التحرك بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وأعلنت مستوطنة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية.

ويتخوف معظم اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية لم يسبق للبلاد أن شهدت مثيلا لها في السنوات الماضية، من أي تصعيد على الحدود، يفاقم الأوضاع في ظل جائحة كورونا التي ترزح تحتها كافة المستشفيات، والتي فرضت عودة الإغلاق مع ما يستتبعه من نتائج مرهقة على الاقتصاد الوطني المنهك أصلا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟ من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟
إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
الأكثر قراءة
ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه
شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة
أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة..
"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!
محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030 محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030
فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية
قبل أن تذهب
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
اكتشف المزيد