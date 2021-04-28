.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حادثة المقاعد.. تركيا "سعيدة" بقيادة امرأة للاتحاد الأوروبي

Turkish President Tayyip Erdogan meets with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen?in Ankara, Turkey April 6, 2021. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
خلال استقبال أردوغان لفون دير ليين وميشيل (أرشيفية)
تركيا وأوروبا

حادثة المقاعد.. تركيا "سعيدة" بقيادة امرأة للاتحاد الأوروبي

في خطاب أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين قالت فون دير لاين إنها تعتقد أنها عوملت بعدم احترام فقط لكونها امرأة

متابع الغاء المتابعة

فضيحة الكرسي

نشر في: آخر تحديث:

رفضت الحكومة التركية مجدداً الاتهام بأنها عاملت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين بشكل سيء لأنها امرأة، مؤكدةً على أن اللوم يقع على النزاع الداخلي في الاتحاد الأوروبي في زلة البروتوكول التي وقعت خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء أن "أنقرة سعيدة" بأن تترأس المفوضية الأوروبية امرأة، ودعت المؤسسات الأوروبية للتوصل "لتوافق" بينها لتجنب زلات مماثلة في البروتوكول في المستقبل.

من الحادثة البروتوكولية
من الحادثة البروتوكولية

وكانت فون دير لاين قد توجهت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى تركيا هذا الشهر لمناقشة العلاقة المضطربة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجلس ميشيل واردوغان على مقعدين متاحين فقط أمام أعلام تركيا والاتحاد الأوروبي، ما اضطر فون دير لاين للجلوس على أريكة بعيداً عنهما.

وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، قالت فون دير لاين إنها تعتقد أنها عوملت بعدم احترام فقط لكونها امرأة.

وأضافت: "شعرت بالأذى، شعرت أنني وحدي، كامرأة، كأوروبية. لأن الأمر لا يتعلق بترتيبات الجلوس أو البروتوكول. إنه يتعلق بأساس ما نحن عليه. هذا يتعلق بالقيم التي يمثلها اتحادنا، وهذا يعكس إلى أي مدى مازلنا بعيدين عن معاملة النساء بمساواة، دائماً وفي كل مكان".

فون دير ليين في البرلمان الأوروبي
فون دير ليين في البرلمان الأوروبي

من جهتها، أصرت تركيا على أن طلبات بروتوكول الاتحاد الأوروبي تمت تلبيتها. أما رئيس البروتوكول في المجلس الأوروبي فأكد أن فريقه لم يكن لديه سبيل لمعاينة الغرفة التي حدثت بها واقعة الجلوس بشكل مسبق.

تركيا.. البرلمان يقر تشكيل لجنتي صداقة مع مصر وليبيا العرب والعالم تركيا.. البرلمان يقر تشكيل لجنتي صداقة مع مصر وليبيا

ونفى تانجو بيلغيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان عبر البريد الإلكتروني الأربعاء تهميش فون دير لاين بسبب الجندر، مشيراً إلى أن "تركيا لا تطبق ترتيبات بروتوكول منفصلة وفقاً لنوع الشخص الذي يتولى المنصب".

وأضاف أن تركيا "سعيدة" لأنه "للمرة الأولى على الإطلاق" تتولى امرأة رئاسة المفوضية الأوروبية، مضيفاً أن أنقرة "تعتقد أن هذا يُعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة".

وتابع: "من المؤسف أن هذه الواقعة، النابعة من صراعات سياسية داخلية في الاتحاد الأوروبي.. مازالت تستخدم كمادة للجدالات السياسية ويتم الربط بينها وبين التمييز على أساس النوع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
الأكثر قراءة
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟ من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟
هيئة الدواء البريطانية: لقاح فايزر آمن ولا يتسبب بمشاكل في القلب هيئة الدواء البريطانية: لقاح فايزر آمن ولا يتسبب بمشاكل في القلب
ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه
موريتانيا.. نفوق حوت عملاق بطول 22 مترا موريتانيا.. نفوق حوت عملاق بطول 22 مترا
هذه قصة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة مع الأعطال وسوء الطالع هذه قصة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة مع الأعطال وسوء الطالع
قبل أن تذهب
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
اكتشف المزيد