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هزة أرضية بقوة 6.2 تضرب مقاطعة آسام شمال شرق الهند

A man clears debris after his house partially collapsed following an earthquake, in Srinagar, India April 10, 2016 (Reuters)
من زلزال سابق في الهند "أرشيفية"

هزة أرضية بقوة 6.2 تضرب مقاطعة آسام شمال شرق الهند

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

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العربية.نت، وكالات

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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب ولاية آسام الهندية صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

من جهته، أوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا عند الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، مضيفا أن احتمال وقوع ضحايا ضئيل.

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وحُدد مركز الهزة في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان.

وقال سكّان في غواهاتي، عاصمة الولاية، على بُعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب، إنّ الزلزال هزّ مباني وخلّف الكثير من الشقوق في الجدران.

وأضافوا انّهم شعروا أيضًا بهزّات ارتداديّة عدّة.

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