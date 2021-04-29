بعد حشد قرب أوكرانيا.. موسكو: قواتنا عادت إلى قواعدها

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أن قواته عادت إلى قواعدها الدائمة بعد الانتهاء من تدريبات مكثفة بالقرب من أوكرانيا أثارت قلق الدول الغربية.

تدريبات لثلث الجيش

وقال الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، إن أكثر من 300 ألف جندي، أي ما يقرب من ثلث أفراد الجيش البالغ عددهم مليون جندي، شاركوا في التدريبات في وقت سابق من هذا الشهر.

في حديثه خلال اجتماع مع كبار الضباط العسكريين لمناقشة التدريبات، أشار إلى أنها شملت 35 ألف مركبة قتالية وحوالي 900 طائرة و180 سفينة بحرية.

قلق غربي

كما ذكر قائد المنطقة العسكرية الغربية، الكولونيل ألكسندر زورافليف، أن معظم قواته عادت الآن إلى حامياتها، وأن قطارًا واحدًا فقط ينقل قوات لا يزال في طريقه إلى قاعدتهم.

وأثار حشد القوات في جنوب وجنوب غربي روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية قلق الغرب، مما حث موسكو على سحب قواتها.

ووجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الأسبوع الماضي بعد متابعة مناورات كبرى في شبه جزيرة القرم، لكنه أكد أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالدعوات الغربية التي رفضها باعتبارها غير مناسبة.

ضم القرم

يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود من أوكرانيا في مارس/ آذار 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الصديق لموسكو، ثم ألقت بثقلها وراء المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقتل أكثر من 14 ألف شخص في سبع سنوات من القتال الذي دمر المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا التي تسمى دونباس.

وساعد اتفاق سلام أبرم عام 2015 بوساطة فرنسا وألمانيا في إنهاء معارك واسعة النطاق، لكن المناوشات استمرت على طول خط الاتصال وتعثرت التسوية السياسية. واتهمت أوكرانيا والغرب من جانبهم روسيا بدعم المتمردين بالقوات والأسلحة - وهي مزاعم نفتها موسكو.

ويحذر الكرملين بشدة السلطات الأوكرانية من محاولة استعادة السيطرة على مناطق المتمردين في الشرق بالقوة، قائلا إنها قد تضطر للتدخل لحماية المدنيين هناك.