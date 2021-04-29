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خططوا لتفجير مبانٍ حكومية.. موسكو تعتقل 16 أوكرانياً

أفراد من الشرطة الروسية - أرشيفية

خططوا لتفجير مبانٍ حكومية.. موسكو تعتقل 16 أوكرانياً

أثناء التفتيش في منازل المعتقلين تمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق

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دبي - العربية.نت

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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الخميس، 16 عضوا من الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني (أم. كا. أو) في 9 مدن روسية، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في الأراضي الروسية.

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وذكر الجهاز، في بيان، أن زعيم الجماعة إيجور كراسنوف كان ينسق نشاط هذه الجماعة في الأراضي الروسية من داخل أوكرانيا، وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجي، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

هجوم مسلح

وفي البداية، اقترح كراسنوف عليهم كتابة نقوش متطرفة على جدران المباني، ثم ضرب شخصا متشردا أو ممثلا من الثقافات الفرعية الشبابية. ثم كان من المخطط القيام بهجوم على مواطنين وهجوم مسلح على أفراد من الشرطة وإحراق أو تفجير مبان حكومية.

من موسكو
من موسكو

كما أضاف البيان أنه تم اعتقال 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني (أم. كا. أو) في مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا بإقليم كراسنودار وبوشينو بمقاطعة موسكو وبيريسلافل زاليسكي بمقاطعة ياروسلافل، متورطين في ارتكاب جرائم جنائية ودعاية متطرفة والتحضير لتفجير مبان حكومية والقيام بهجمات مسلحة على المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء التفتيش في منازل المعتقلين تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التي تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية والمتطرفة المرتكبة والتي من المخطط ارتكابها، وكذلك التقارير المصورة حول أعمال العنف السابقة التي كانوا يرسلونها لزعيم الجماعة.

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