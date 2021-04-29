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مجزرة في روضة أطفال بالصين.. قتيلان وإصابة 16

الصين

مجزرة في روضة أطفال بالصين.. قتيلان وإصابة 16

وكالة أنباء الصين الجديدة: القبض على المشتبه به ويجري التحقيق في الدوافع

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دبي - العربية.نت

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لاقى طفلان حتفهما، فيما أصيب 16 شخصاً على يد مهاجم يحمل سكيناً في روضة أطفال في مدينة جنوبية في الصين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس

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فقد أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الهجوم وقع الأربعاء، في بلدة خارج مدينة بيليو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

كما ذكرت أنه تم القبض على مشتبه به ويجري التحقيق في الحادث، مضيفة أن اثنين من المصابين يعالجان من إصابات خطيرة.

فيما لم يكن واضحاً ما إذا كان الجرحى أطفالا أم بالغين.

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يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من هذه الاعتداءات، التي عادة ما يرتكبها أشخاص يوصفون بأنهم مضطربون عقليًا أو عاطفيًا أو يحملون ضغينة ضد أصحاب مثل هذه المرافق.

ويقول الخبراء إن الصين تفتقر إلى القدرة الكافية لتشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات.

بينما تفرض الدولة قيودًا صارمة على الوصول إلى الأسلحة، لذلك تُستخدم السكاكين دائمًا في مثل تلك الهجمات.

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